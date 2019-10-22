Alemde Bir Gece konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Barış Erdoğan'ın üstlendiği "Alemde Bir Gece" adlı yerli komedi filmi bu akşam seyircinin karşısına geçiyor. Bu akşam 20.00'de yayınlanacak filmin konusu ve oyuncuları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte filme dair detaylı bilgiler...

KONUSU:

Mutlu bir evliliği olan, etliye sütlüye karışmayan Ozan’ın eşi Elif birkaç gündür annesinin yanındadır, ertesi sabah dönecektir. Ozan evde tek başınayken çocukluk arkadaşı Tolga yanında bir kadın ve Fehmi’yle çıkagelir. Üniversitede okurken kanka oldukları büfeci Ati abilerini de peşine takmıştır. Ozan, Tolga’yı evden kovalamaya çalışırken, üstüne bir de karşı komşusu emekli başçavuş çatlak Eşref gelir. Ozan evdekilerin bir an önce gitmelerini beklerken, salonda tek başına maç izleyen Fehmi, oynadığı yasadışı bahis kuponuyla büyük para kazanınca heyecandan ölür. Ozan, Tolga ve Ati, cesetten kurtulma umuduyla Çatlak Eşref’in peşinden giderlerken, kendilerini çok daha büyük bir belanın içinde bulacaklardır.

OYUNCULAR:

Aydemir Akbaş, Beyti Engin, Bülent Alkış, Ceyda Olguner, Selin Deveci, Burcu Binici, Ömer Gecü, Yılmaz Vural