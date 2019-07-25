25.07.2019 - 15:10
ALES/2 başvuruları ne zaman alınacak? ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES başvurularının tamamlanmasının ardından gözler geç başvuruların alınacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu aracılığı ile adaylara ALES geç başvurularının alınacağı tarih ve geç başvuru ücreti duyuruldu. İşte ALES geç başvuru işlemlerinin alınacağı o tarih...
ALES başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/2 geç başvurularının alınacağı tarihi ÖSYM başvuru kılavuzu aracılığıyla adaylara duyurdu. İşte ALES başvurularının alınacağı o tarih...
ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.