ALES/2 geç başvuruları ne zaman alınacak? ALES/2 sınav tarihi

ALES/2 başvurularının tamamlanmasının ardından başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ikinci bir fırsat olarak görülen ve ÖSYM tarafından geçtiğimiz yıllar içerisinde erişime sunulan geç başvuru işlemleri sayesinde hiçbir adayın mağdur olmaması amaçlanıyor. ALES/2 sınavına girmek isteyen adaylar 31 Temmuız tarihinde alınacak olan ALES/2 geç başvuru işlemlerini tamamlayıp ALES/2 sınavına katılabilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 geç başvuru işlemleri ÖSYM tarafından 31 Temmuz tarihinde alınacak. Adaylar aynı gün içerisinde ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. ALES/2 geç başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından geç başvuru ücreti olan 180 Türk Lirasının aynı gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. Başvurusunu tamamlayıp başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek.

ALES/2 SINAV TARİHİ

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek.