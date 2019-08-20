ALES/2 ne zaman? ALES/3 başvuruları ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 ve ALES/3 sınavları için heyecan dorukta. ALES/2 için başvuru tarihleri sona erdi. ALES/2 başvurularını kaçıran adaylar, ALES/3 başvurusunda bulunabilecek. Peki ALES/3 başvuruları ne zaman alınacak? İşte ALES sınavlarına katılacak olan adayları yakından ilgilendiren detaylar...

ALES/2 NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

17 – 25 Eylül 2019 tarihleri arasında ALES/3 başvuruları alınacak.

ALES/3 sınavı ise 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

SINAVIN KAPSAMI



Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.