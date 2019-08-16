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16.08.2019 - 23:09

ALES/2 ne zaman uygulanacak? ALES 3 başvuru tarihleri!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için heyecan dorukta. 09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuruları alınan aLES/2 sınavı ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Peki ALES/2 ne zaman uygulanacak?

ALES/2 ne zaman uygulanacak? ALES 3 başvuru tarihleri!

 Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES/2 NE ZAMAN?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES/3 SINAV TARİHİ : 17 Kasım 2019

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 17 – 25 Eylül 2019
(Ücret ödeme için son gün, 26 Eylül 2019)

SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 150 dakika

SINAV ÜCRETİ : 120,00 TL

44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüşKonya'da 44 gündür kayıp olan Hacı C.'nin (55), oğlu Yusuf C. (19) tarafından tüfekle öldürülüp, yaylaya gömüldüğü ortaya çıktı.
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