ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

ALES/2 sınavı için başvuru işlemleri ÖSYM tarafından alındı. 9-17 Temmuz tarihleri arasında alınan ALES başvurularını kaçıran adaylar şimdilerde ALES geç başvuru tarihlerini merak ediyor. 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı için geç başvurular 31 Temmuz tarihinde alınacak. Adaylar ALES/2 geç başvuru ücreti olarak 180 Türk Lirası ödeyecek.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/2 sınavı 22 Eylül tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş belgeleri sınavın yapılacağı tarihten bir hafta önce internet üzerinden erişime sunulacak.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ALES geç başvuru işlemleri 31 Temmuz tarihinde alınacak. ALES geç başvuru işlemleri için adaylar 180 Türk Lirası ödeyecek.