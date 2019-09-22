ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 yılının 2. ALES sınavı bugün gerçekleşti. ALES adaylarının sınav sonrasında ilk merak ettiği konu ise ALES sonuçları ne zaman açıklanacak oldu. İşte ÖSYM tarafından uygulanan ALES hakkında merak edilen bilgiler...

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES/1 soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ALES soru ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 17 Ekim 2019'da açıklanacak.

2019 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3: 17.11.2019

Başvuru işlemleri :17.09.2019 - 25.09.2019