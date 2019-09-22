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22.09.2019 - 16:52 |

ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

Akademik kariyer için bugün ALES/2de ter döken binlerce aday, sınav sonrası büyük bir merakla ALES soru ve cevapların yayınlandı mı sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte konuyla ilgili son durum ve oldukça merak edilen ALES/2 sonuç tarihi...

ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2019 yılının 2. ALES sınavı bugün gerçekleşti. ALES adaylarının sınav sonrasında ilk merak ettiği konu ise ALES sonuçları ne zaman açıklanacak oldu. İşte ÖSYM tarafından uygulanan ALES hakkında merak edilen bilgiler...

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES/1 soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. ALES soru ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları daha önce önce açıklanan takvime göre 17 Ekim 2019'da açıklanacak.

2019 ALES 3. SINAVI NE ZAMAN?

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2019-ALES/3: 17.11.2019

Başvuru işlemleri :17.09.2019 - 25.09.2019

Atatürk Havalimanı metro seferleri durdurulduİstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar gereği Atatürk Havalimanı istasyonuna yolcu taşımacılığı, aşırı kalabalığın yolcu güvenliğine risk oluşturması nedeniyle durdurulduğu açıklandı.
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