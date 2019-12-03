ALES sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 17 Kasım ALES sınav sonuçları

ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 17 Kasım tarihinde açıklanan ALES/3 sınavının sonuçları adayların erişimine açıldı. ALES sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

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ALES SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 2019 yılının son ALES sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. 12 Aralık tarihinde açıklanması beklenen ALES sınav sonuçları az önce sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunuldu. ALES sınav sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar ÖSYM sitesi üzerinden sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek.