ALES/3 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ise...

ALES/3 sınav soru ve cevapları yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/3 sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES/3 sınav soru ve cevapları için bekleyişe geçen adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. ALES/3 sınav soru ve cevapları yayımlandı.

ALES/3 sınav soru ve cevaplarını görmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görebilecek. Sınava girmeyen adaylar ise sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10'unu görebilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılının son ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 8 Aralık tarihinde adaylara duyurulacak. Adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimklik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

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