MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriALES/3 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ise...
19.11.2019 - 10:27 |

ALES/3 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ise...

ALES/3 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı. 17 Kasım tarihinde uygulanan ALES/3 sınavının ardından sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasını bekleyen adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Sonuçlar ise...

ALES/3 sınav soru ve cevapları yayımlandı. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ALES/3 sınavı 17 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından ALES/3 sınav soru ve cevapları için bekleyişe geçen adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. ALES/3 sınav soru ve cevapları yayımlandı.

ALES/3 sınav soru ve cevaplarını görmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını görebilecek. Sınava girmeyen adaylar ise sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının %10'unu görebilecek.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılının son ALES sınavının sonuçları ÖSYM tarafından 8 Aralık tarihinde adaylara duyurulacak. Adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimklik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.

SINAV SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

Manisa'da çelik kasa hırsızlığı şebekesi çökertildiManisa'nın Akhisar ilçesinde 16 farklı adresteki çelik kasa hırsızlığı olayının zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanan 7 kişiden 5'i tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Efsane Cuma ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Efsane Cuma ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez yaşı

Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez yaşı

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? PA tarih verdi mi?

Sivas'ın 'Çin Seddi'

Sivas'ın 'Çin Seddi'

Sıradaki Haber