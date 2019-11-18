ALES/3 sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. 2019 yılının son ALES sınavı 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından sınava giren öğrenciler sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. ÖSYM ise ALES/3 sınav soru ve cevaplarını henüz yayımlamadı.

ALES/3 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ALES/3 sınav sonuçları ÖSYM işlem takvimine göre 12 Aralık tarihinde adayların erişimine sunulacak. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek.