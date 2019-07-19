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19.07.2019 - 12:58

ALES geç başvuru tarihi belli oldu!

ALES başvuruları sona erdi. Başvuruda bulunmak için geç başvuru tarihini bekleyen adaylar geç başvuruların ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM, ALES/2 geç başvuru tarihini duyurdu.

ALES geç başvuru tarihi belli oldu!

ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihini açıkladı. Başvuru tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar belirlenen tarihte işlemlerini tamamlayabilecek.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.

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