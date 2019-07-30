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30.07.2019 - 13:41

ALES geç başvuru tarihini bekleyenler dikkat!

ALES başvurularının sona ermesinin ardından başvuru sürecini değerlendiremeyen adaylar geç başvuru tarihini merak ediyordu. ÖSYM, ALES geç başvurularını başlatıyor. İşte ALES geç başvuru tarihi...

ALES geç başvuru tarihini bekleyenler dikkat!

ALES/2 geç başvuruları için tarih belli oldu. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden geç başvurularını gerçekleştirilecek. Başvuru ücretleri de aynı gün yatırılacak.

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.

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