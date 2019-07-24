ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES/2 geç başvuru tarihi...

ÖSYM tarafından uygulanan ALES/2 için geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından sınava katılacak adaylar geç başvuru tarihini bekliyor. İşte merak edilen tarih...

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.