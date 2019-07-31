ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM giriş

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2'nin geç başvuru günü geldi. Başvuruda bulunamayan adaylar için bugün son şans. Peki, ALES başvuruları nereden yapılacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN ALINIYOR!

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan başvurular 23.59'a kadar sürecek.

Başvurular bugün ÖSYM 'https://ais.osym.gov.tr/' aracılığı ile yapılacak.

Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

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ALES NE ZAMAN ?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.