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31.07.2019 - 07:47

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM giriş

ALES geç başvuruları için beklenen gün geldi. ALES/2 geç başvuruları bugün alınacak. Saat 10.00 itibariyle alınmaya başlayacak olan başvurular gün sonuna kadar devam edecek. Başvuru ücretlerinin de bugün yatırılması gerekiyor. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM giriş

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2'nin geç başvuru günü geldi. Başvuruda bulunamayan adaylar için bugün son şans. Peki, ALES başvuruları nereden yapılacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURULARI BUGÜN ALINIYOR!

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Saat 10.00'da alınmaya başlayacak olan başvurular 23.59'a kadar sürecek.
Başvurular bugün ÖSYM 'https://ais.osym.gov.tr/' aracılığı ile yapılacak.

Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

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ALES NE ZAMAN ?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.

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