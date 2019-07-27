ALES geç başvuruları ne zaman alınacak? Geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru tarihi yaklaşıyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için geç başvuruları ne zaman alınacak?

ALES/2 GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES/2 için geç başvuru günü başvuru kılavuzunda belirtildi. ALES geç başvuru günü 31 Temmuz olarak belirlendi. Geç başvuruda başvuru ücreti 180 TL olacak ve sınav ücreti aynı gün içinde ödenecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan ALES/2 22 Eylül 2019'da gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak.