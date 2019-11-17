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17.11.2019 - 09:54 |

ALES kaçta bitecek? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanır?

Bugün binlerce kişi ALES sınavı için yıllara döküldü. Sınav 10.15'te başlarken şimdi binlerce kişi sınavın saat kaçta biteceğini ve sınav soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte detaylar...

ALES kaçta bitecek? Soru ve cevaplar ne zaman yayımlanır?

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yılın belirli dönemlerinde uygulanıyor. Son sınav bugün gerçekleşti. Her sınavda olduğu gibi ALES sınavının kaçta biteceği araştırılırken öte yandan sonuçlara dair bilgi edinmek isteyen adaylar soru ve cevapların ne zaman yayımlandığını öğrenmeye çalışıyor.

ALES SINAVI KAÇTA BİTECEK?

ALES sınavı saat 10.15'te başlayıp 150 dakika sürecek. Sınav 12.45'te son bulacak.

ALES ORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ALES soru ve cevapları hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama yok. Sınavların soru ve cevapları genellikle sınandan iki gün sonra açıklanıyor. Son yapılan sınavın soru ve cevaplarının 19 Kasım'da açıklanması bekleniyor.

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