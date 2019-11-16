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16.11.2019 - 10:59 |

ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 saat kaçta başlayacak?

ALES için geri sayım baladı. ÖSYM tarafından yapılacak olan ALES/3 için giriş yerleri belli oldu. Kimliklerini kaybeden adaylar için sınav günü nöbetçi nüfus müdürlükleri de açık olacak. Peki, ALES/3 sınav yerleri nasıl sorgulanır?

ALES ne zaman yapılacak? ALES/3 saat kaçta başlayacak?

Geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapılan fakat yoğun talep nedeniyle Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alınan ALES için artık saatler kaldı.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik değil, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES/3'e katılacak adaylardan kimliğini kaybedenlerin mağdur olmaması için illerde nöbetçi nüfus müdürlükleri görev yapacak. Sınav günü açık olacak nöbetçi nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. 10.15'te başlayacak olan ALES 150 dakika sürecek.

ALES sonuçlarının da 12 Aralık 2019 tarihinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar elektronik ortamda öğrenilecek.

ALES SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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