ALES puan hesaplama nasıl yapılır 2019? ALES sınav soru cevapları açıklandı mı?

ALES SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



2019 ALES 3 sınav soruları ve cevap anahtarının bir iki gün içerisinde ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

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ALES PUANI NEREDE KULLANILIR?

Adayların almış oldukları ALES puanları, yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici, eğitim ve öğretim planlamacısı kadroları için açıktan atamalarda kullanılır. Öğretim görevlisi dışında kalan kadrolar için de naklen atamalarda kullanılır. Bunlar dışında ALES puanı lisansüstü eğitime giriş sürecinde, yurt dışı yüksek lisans eğitimlerinde de kullanılır.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAKTIR?

ALES puanları, sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerli sayılır. Adaylar eğer birden fazla ALES puanı sahibiyse, tercihlerinde en yüksek ALES puanı kullanılır. Adaylar için ALES konusunda bir sınırlama yoktur. Adaylar isterlerse, yapılacak olan tüm ALES’ler için başvuru yapabilir.

ALES PUAN HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES, çoktan seçmeli soruların yer aldığı bir sınavdır. Adayların sınav kitapçıkları, ÖSYM görevlisi kişiler tarafından optik okuyucular yardımıyla okunur. Sınavın değerlendirme işlemleri, bilgisayar ortamında yapılır. Adayların sınavda vermiş oldukları doğru cevaplar ve yanlış cevaplar için ayrı ayrı hesaplama işlemi yapılır. Doğru cevaplanan soru sayılarından yanlış cevaplanan soruların sayısının dörtte biri çıkarılır. Bu işlem sonucunda adayların ham puanı elde edilmiş olur. Ham puan ortalaması ile standart sapma değerlendirilir. Sonrasında adayların elde etmiş oldukları ham puanlar standart sapması 10 ve ortalaması 50 olan standart puanlara dönüştürülürler.

Her adayın Sözel-1, Sözel-2 ve Sayısal-1, Sayısal-2 puanlarının hesaplama işlemleri yapılır. Hesaplama işlemleri sonucunda da adayların sözel ağırlıklı, eşit ağırlıklı ve sayısal ağırlıklı puanları elde edilir. ALES sınavının gerçekleştirilmesinin ardından ÖSYM Başkanlığı ya da yetkili merciler tarafından iptal edilmesi için karar verilen sınav soruları değerlendirme işlemlerinin dışında tutulur. Sonrasında geçerli sınav soruları üzerinden bir değerlendirme yapılır.