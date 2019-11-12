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12.11.2019 - 09:59 |

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı | ALES/3 sınavı hangi tarihte?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım başladı. ALES sınavına az bir süre kala, ALES sınav giriş yerleri belirlendi. Peki ALES/3 sınavı ne zaman uygulanacak? ALES sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

ALES sınav giriş belgesi alma ekranı | ALES/3 sınavı hangi tarihte?

17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında ALES/3 sınav tarihi yaklaştı. ALES sınavına katılım sağlayacak olan öğrenciler, aLES/3 sınav giriş yerini öğrenmek istiyor. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınıyor?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES/3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.

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