ALES sınav giriş yeri sorgula | ALES/2 hangi tarihte, saat kaçta uygulanacak?

Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.

Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2019-ALES ilgili dönemin başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2019-ALES ilgili dönemin son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Lefkoşa sınav merkezini sadece, en az bir uyruğu KKTC olanlar, ortaöğretimi KKTC olanlar, KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) tercih edebileceklerdir. KKTC’de görevli T.C. kamu personeli (eş ve çocukları dâhil) resmi görevli olduğunu gösterir belgeleri ile Lefkoşa ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünde yapacakları başvuruda Lefkoşa sınav merkezini tercih edebileceklerdir ancak, bu adaylar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bilgi güncellemesi yapamayacaklardır.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYIMLANDI MI?

ALES/2 sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. ALES sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/2 sınavı 22 Eylül 2019 tarihinde, saat 10:15'de uygulanacak.