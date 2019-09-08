ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 ne zaman uygulanacak?

09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan ALES/2 başvuruları sonrasında, ALES sınav giriş yerleri için heyecan başladı. ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/2 ne zaman gerçekleştirilecek?

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/2 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ALES/2 sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

ALES/2 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.