08.09.2019 - 17:12
ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/2 ne zaman uygulanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) için heyecan dorukta. ALES/2 sınavına katılacak adaylar, sınav girşi yerleri için arayışa koyuldu. Peki ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ALES/2 sınavı ne zaman uygulanacak?
09-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılan ALES/2 başvuruları sonrasında, ALES sınav giriş yerleri için heyecan başladı. ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/2 ne zaman gerçekleştirilecek?
ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES/2 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ALES/2 sınav giriş yerleri belli olduğunda haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
ALES/2 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır.
Bodrum'daki The Bo Viera Projesi'nin kaçak bölümlerinde yıkım başladıBodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımına, şirket tarafından araçların yetersiz olduğunun belirtilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bugün başlandı.