21.10.2019 - 09:41 |
ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alındı. ALES/3 sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki ALES/3 sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. ALES sınavına az bir süre kala, ALES adayları sınav giriş belgeleri için arayışa koyuldu.
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES/3 sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. ÖSYM, ALES sınav giriş yerlerini açıkladığında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.