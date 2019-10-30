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30.10.2019 - 10:06 |

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) için heyecan dorukta. ALES sınavına katılacak adaylar, sınav girşi yerlerini merak ediyor. Peki ALES sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES/3 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan ALES/3 başvuruları sonrasında başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, ALES/3 için 8 Ekim'de geç başvuru işleminde bulundu. Ardından Sınav gününe geri sayıma başlayan adaylar, ALES sınav giriş belgeleri için meraklanıyor. Peki ALES/3 ne zaman uygulanacak? ALEs sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ALES/3 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM, ALES sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

ALES/3 NE ZAMAN UYGULANACAK?

ALES/3 17 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

 

 

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