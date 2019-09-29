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29.09.2019 - 16:02 |

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonucu

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) 22 Eylül 2019 tarihinde uygulandı. ALES/2 sınavına katılan adaylar, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. ÖSYM tarafından uygulanan ALES/2 sınavının sonuç tarihi belli oldu. İşte merakla beklenen o gün...

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sınav sonucu

9-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında alınan ALES başvuruları sonrasında 22 Eylül 2019 günü ALES/2 sınavı uygulandı. Peki ALES sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ALES hakkında merak edilenler...

ALER/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

 

Beşiktaş'ta yol çöktü!İstanbul Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
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