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13.09.2019 - 22:14 |

ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş

09-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında alınan ALES/2 başvuruları sonrasında, ÖSYM ALES sınav giriş yerlerini belirledi. ALES adayları sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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