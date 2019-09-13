13.09.2019 - 22:14 |
ALES sınavı giriş yerleri! ÖSYM giriş
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2), 22 Eylül 2019 tarihinde uygulanacaktır. ÖSYM tarafından ALES/2 sınav giriş yerlerinin belirlendiği duyuruldu. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır?
09-17 Temmuz 2019 Tarihleri arasında alınan ALES/2 başvuruları sonrasında, ÖSYM ALES sınav giriş yerlerini belirledi. ALES adayları sınav giriş yerlerini öğrenmek için arayışa koyuldu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.