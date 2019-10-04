ALES/2 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES sınav sonuçları sorgulama ekranı

ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. 22 Eylül tarihinde gerçekleştirilen ve akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ALES/2 sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından 8 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyordu. Sonuçları sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilecek.

ÖSYM ALES/2 SINAV SONUÇLARINI AÇIKLADI

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2019-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ekim 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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