22 Eylül'de gerçekleşen ALES/2'nin soru ve cevapları yayımlanmış adaylar kesin olmamakla birlikte puanlara dair az çok fikir edindi. Fakat şimdi kesin sonuçlar bekleniyor. Şu soralar sınava giren adayların sık sık ilettiği soru ise "ALES sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?" şeklinde...

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

2019-ALES/3 sınavının başvuruları, 17-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alındı. ALES/3 sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. ALES/3 sınavının sonuçları ise 12 Aralık 2019 Tarihinde açıklanacak.