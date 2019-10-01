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01.10.2019 - 15:35 |

ALES sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

Son ALES sınavının üzerinden 9 gün hafta geçerken sonuçlar da artık yavaş yavaş araştırılıyor. Kesin tarihi unutanlar veya aklında tutamayanlar şu sıralar "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

ALES sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?

22 Eylül'de gerçekleşen ALES/2'nin soru ve cevapları yayımlanmış adaylar kesin olmamakla birlikte puanlara dair az çok fikir edindi. Fakat şimdi kesin sonuçlar bekleniyor. Şu soralar sınava giren adayların sık sık ilettiği soru ise "ALES sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanıyor?" şeklinde...

ALES/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM 2019 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak.

ALES/3 NE ZAMAN?

2019-ALES/3 sınavının başvuruları, 17-25 Eylül 2019 Tarihleri arasında alındı. ALES/3 sınavı 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. ALES/3 sınavının sonuçları ise 12 Aralık 2019 Tarihinde açıklanacak.

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
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