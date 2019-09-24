Beklenen günde açıklama geldi! ALES soru ve cevapları yayımlandı! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ALES/2 22 Eylül'de gerçekleşti. Son iki gündür özellikle sınava ilk defa girenler soru ve cevapların ne zaman açıklanacağını araştırıyordu. ÖSYM müjdeli haberi az önce adaylarla paylaştı ve soru ve cevapların yayımlandığını duyurdu. Sonuçları ise 17 Ekim'de açıklanacak.

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ÖSYM'DEN ALES/2 SORU VE CEVAPLARI AÇIKLAMASI

22 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 24 Eylül 2019 tarihinde saat 09.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.