MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı
ABONE OL
09.12.2019 - 10:23 | | DHA

Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı

Karabük’te 2 katlı evde yaşayan Hacer A., talaşla mazotu karıştırarak sobayı yakmak istediği sırada teneke alev aldı. Hacer A.'nın alev alan tenekeyi balkondan atmasıyla park halinde bulunan otomobil yanarak hasar gördü.

Alev alan talaş dolu tenekeyi balkondan attı, otomobil yandı
Tenekeyi balkondan atınca otomobil alev alev yandı
Tenekeyi balkondan atınca otomobil alev alev yandı
Tenekeyi balkondan atınca otomobil alev alev yandı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi Musgen Sokak’ta meydana geldi. Hacer A., evinde sobayı yakmak için hazırladığı mazotla karışık talaşın bulunduğu tenekeyi sobaya dökmek isterken tenekenin içindeki talaş bir anda alev aldı. Panikleyen Hacer A., alevli tenekeyi balkondan aşağıya attı. Tenekenin isabet ettiği park halindeki otomobil alev aldı. Çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın daha fazla büyümeden vatandaşlar tarafından söndürüldü ancak otomobilin kaportasında hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Özkan Çaylı, Hacer A.’dan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Günübirlik kiralanan eve fuhuş operasyonuKocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda günübirlik kiralanan eve yapılan fuhuş operasyonunda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fuhuş operasyonunda polise 10 bin TL rüşvet!

Fuhuş operasyonunda polise 10 bin TL rüşvet!

Demans (bunama) hastalığı nedir? Demans hastalığı belirtileri nelerdir?

Demans (bunama) hastalığı nedir? Demans hastalığı belirtileri nelerdir?

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

Son dakika... Bakan Akar'dan flaş NATO açıklaması: Türkiye'nin sorgulanması anlamsız

Yağlama nedir, nasıl yapılır? Yağlama tarifi Masterchef

Yağlama nedir, nasıl yapılır? Yağlama tarifi Masterchef

Sıradaki Haber