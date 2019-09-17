MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAlevler çamlık alanı sardı! Büyük panik
17.09.2019 - 16:53 | | İHA

Alevler çamlık alanı sardı! Büyük panik

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Alevler çamlık alanı sardı! Büyük panik

Alınan bilgiye göre, saat 15.45 sıralarında Akçabük Köyü top sahası yakınlarındaki çamlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve vatandaşlar alevleri söndürmek için müdahale ediyor. Bir helikopter de havadan yangına müdahale ederken, iş makineleri de alevlerin yerleşim birimine sıçramaması için çalışma başlattı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün de bölgeye takviye ekipler gönderdiği öğrenildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandıGöç Kurulu, Türkiye'nin göç stratejilerini belirlemek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında 9. kez toplandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

    Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! (19 Eylül MPİ sonuç ikramiye sorgulama ekranı)

    Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

    Adnan Oktar mahkeme salonundan çıkarken 'kediciklere' döndü ve...

    Yangından son anda kurtarıldılar!

    Yangından son anda kurtarıldılar!

    RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

    RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

    Sıradaki Haber