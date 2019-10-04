Alex de Souza'nın belgeseli ne zaman ve nerede yayınlanacak?

'Alex Camera 10' filminin yazarı ve yönetmeni Adriano Rattmann, "Sinemayı tam olarak hikayenin olduğu yere, stadyuma kuracağız. Alex'in kariyeri burada inşa edildi ve film burada gösterilecek. Bu bir ilk olacak. Hiç şüphe yok ki bu film tarihe geçmeyi hak ediyor" dedi.

ALEX'İN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE YAYINLANACAK?

Alex'in hayatını ve kariyerini konu alan film 11 Ekim günü vizyona girecek ve filme bilet alan ilk 500 kişi aynı zamanda ertesi gün oynanacak Coritiba-Criciuma maçındaki tarihi ana şahit olma hakkı kazanacak. Stadyuma davet edilecek 500 taraftar, maçtan önce Alex'in filmini bir kez daha renkdaşlarıyla beraber izleyip ardından da maçı seyredebilecek.

93 dakika süren belgeseli koca bir stadyum hep beraber izleyecek olan Coritiba taraftarı için bu deneyim bir ilk olacak. Hem taraftar, hem de Alex için duygusal anların yaşanmasının beklendiği gece 12 Ekim gecesi gerçekleşecek.