05.11.2019 - 20:58 |
Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında, nereli? Keanu Reeves'in yeni sevgilisi
Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Keanu Reeves ile adı aşk dedikodularına karışan Alexandra Grant, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. Peki Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...
ALEXANDRA GRANT KİMDİR?
Alexandra Grant 1973 doğumludur. ABD doğumlu, Alexandra Grant,California College of the Arts (CCA), Swarthmore College eğitimini tamamlamıştır.
Alexandra Grant, Los Angeles merkezli bir sanatçı olup, dil, yazarlarla heykel, resim, resim ve video görüntülerinde kaynak olarak değiş tokuş yapar.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen Keanu Reeves yeni sevgilisi Alexandra Grant ile ilk kez görüntülendi. Senelerdir hayranı olduğumuz Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir çok merak ediliyor. Yaşıyla dikkat çeken Alexandra Grant objektiflere verdiği görüntülerle çok konuşuldu. Peki Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında?
Her şey güpegündüz oldu! Otobüs şoförü o anları böyle anlattıSancaktepe'de bir kadının, aynı iş yerinde çalıştığı kişi ve beraberindeki bir başka kişi tarafından bir minibüse zorla bindirilerek kaçırıldıktan sonra ormanlık alanda gasp edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, kaçırma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Özel Halk Otobüsü şoförünün kaçırılan kadını kurtarmak için yolcularla birlikte uzun süre çaba harcadığı görülüyor. Otobüs şoförü Cüneyt Orakçı yaşananları anlattı.