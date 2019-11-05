Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında, nereli? Keanu Reeves'in yeni sevgilisi

ALEXANDRA GRANT KİMDİR?



Alexandra Grant 1973 doğumludur. ABD doğumlu, Alexandra Grant,California College of the Arts (CCA), Swarthmore College eğitimini tamamlamıştır.



Alexandra Grant, Los Angeles merkezli bir sanatçı olup, dil, yazarlarla heykel, resim, resim ve video görüntülerinde kaynak olarak değiş tokuş yapar.



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Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen Keanu Reeves yeni sevgilisi Alexandra Grant ile ilk kez görüntülendi. Senelerdir hayranı olduğumuz Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir çok merak ediliyor. Yaşıyla dikkat çeken Alexandra Grant objektiflere verdiği görüntülerle çok konuşuldu. Peki Keanu Reeves'in sevgilisi Alexandra Grant kimdir, kaç yaşında?