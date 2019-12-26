‘Alg artışı atıklardan’

Fenerbahçe’den bostancı sahiline kadar olan kesimde görülen kırmızı algler, belediye ekipleri tarafından toplandı. Belediye ekipleri onlarca ton algi bölgeden uzaklaştırdı. Bu yıl ikinci kez karşılaşılan alg patlamasının denize halen organik atıkların girdiğini kanıtladığı öğrenildi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, kırmızı(Gelidium) ve kahverengi(Gracilaria) algler, kitle halinde aşırı çoğalma gösterirmiş. Bu bize denize halen atık bırakıldığını kanıtlıyor. Bu yıl hava ve su sıcaklığının mevsim normallerine göre göreceli yüksek ve su değişiminin az olması, azot ve fosfor gibi kirleticilerinde etkilemesiyle çoğalmanın önü açılıyor. Atıkların sudaki oksijen seviyesini düşürmesiyle oluşan algler, akıntıların etkisiyle karada birikirken, Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin ürkütücü boyutlarını gözler önüne seriyor” dedi.



‘Halen atık giriyor’



Karaya vuran alglerden örnekler aldıklarını ve laboratuar ortamında incelediklerini vurgulayan Prof. Dr. Albay, “Kirli sularda çoğalma gösteren bu türlerin aşırı artışı denize hala organik atıkların girdiğini göstermekte. Bunların kıyıda çürümeleri de bölgesel oksijensizliğe neden olacaktır. Bu yüzden kıyıda biriken aglerin kontrollü şekilde toplanması gerekmektedir” diye konuştu.