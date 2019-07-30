Ali Baba ve 7 Cüceler filminde kimler oynuyor?

Ali Balar ve 7 Cüceler filminin konusu: Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir...

Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz filmografisinin hem yazıp hem yönettiği 4. film olma özelliğindeki Ali Baba ve 7 Cüceler'de seyirciyi yine ilginç bir hikaye bekliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz'a Zafer Algöz, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin, Çetin Altay, Irina Ivkina eşlik ediyor.

OYUNCULAR KİMLER?

Cem Yılmaz

Rolü : Ali Şenay / Boris Mancov

Irina Ivkina

Rolü : Veronika

Çetin Altay

Rolü : İlber

Zafer Algöz

Rolü : Kenan Memedov

Yavor Baharov

Rolü : Avcı

Can Yılmaz

Rolü : İsmail

Fevzi Gökçe

Yosi Mizrahi

Rolü : Tayanç Pakça