Ali Baba ve 7 Cüceler filminde kimler oynuyor?
13 Kasım 2015 Tarihinde vizyone girenAli Baba ve 7 Cüceler filmini Cem Yılmaz yönetti. Komedi-aksiyon türünde olan Ali Baba ve 7 Cüceler filminin oyuncuları kimler? İşte Ali Baba ve 7 Cüceler filmi hakkında merak edilenler...
Ali Balar ve 7 Cüceler filminin konusu: Ali Şenay ve kayınbiraderi İlber, bahçe süsü olarak cüceler tasarlayıp satan iki "iş adamıdır." İç pazardaki girişimlerinde başarısız olup, Şenay Cüccaciye markası atında kurumsallaşıp yurt dışına açılmak isteyen ikili, soluğu Sofya'da düzenlenen bir bahçe fuarında alırlar. Tamamen tesadüf bir yanlış anlaşılma sonucu büyük mafya lideri Boris Mancov'un adamlarına bulaşan Şenay ve İlber, kendilerini kedi-fare oyununu andıran bir insan avının göbeğinde bulurlar! Karşılarına çıkan Tayanç Pakça, Veronika ve Kenan Memedov gibi nev-i şahsına münhasır karakterlerle maceraları da renklenecektir...
Oyuncu ve komedyen Cem Yılmaz filmografisinin hem yazıp hem yönettiği 4. film olma özelliğindeki Ali Baba ve 7 Cüceler'de seyirciyi yine ilginç bir hikaye bekliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Yılmaz'a Zafer Algöz, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin, Çetin Altay, Irina Ivkina eşlik ediyor.
OYUNCULAR KİMLER?
Cem Yılmaz
Rolü : Ali Şenay / Boris Mancov
Irina Ivkina
Rolü : Veronika
Çetin Altay
Rolü : İlber
Zafer Algöz
Rolü : Kenan Memedov
Yavor Baharov
Rolü : Avcı
Can Yılmaz
Rolü : İsmail
Fevzi Gökçe
Yosi Mizrahi
Rolü : Tayanç Pakça