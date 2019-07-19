Ali Erkazan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?
Ünlü tiyatro sanatçısı Ali Erkazan televizyonda da birçok dizide yer almıştır. Özellikle Sıdıka dizisindeki baba rolüyle beğeni toplayan Ali Erkazan kaç yaşındadır? İşte Ali Erkazan'ın rol aldığı diziler...
Ali Erkazan 1952, Samsun doğumlu.
Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.
Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "baba" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı.
FİLMOGRAFİSİ
Hayat Sevince Güzel : Muhtar Soylu - 2016
Poyraz Karayel - İdris 2016
Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013
Küstüm Çiçeği - 2010
Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008
Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008
Cesaretin Var mı Aşka - 2008
Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007
Evimin Erkeği - 2007
Sevgili Dünürüm - 2007
Annem - 2007
Hayırdır İnşallah - 2006
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006
Mavi Kuş - 2006
Aşk Meydan Savaşı - 2002
Başımıza Gelenler - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002
Son : Levent Kırca - 2001
Şaşı Felek Çıkmazı : çağan Irmak - 2000
Sıdıka - 1997
Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986
Kurt ve Kuzu - 1983