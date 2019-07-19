Ali Erkazan kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Ali Erkazan 1952, Samsun doğumlu.

Levent Kırca tiyatrosunda da görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, 1983 yılında kamera karşısına da geçerek, sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, ÇASOD üyesidir.

Sıdıka dizisindeki "Zekeriya Saka" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "baba" rolüyle ünlenen, sanat hayatına Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başlayan Ali Erkazan, bu kurumda 15 yıl çalıştı.

FİLMOGRAFİSİ

Hayat Sevince Güzel : Muhtar Soylu - 2016

Poyraz Karayel - İdris 2016

Benim Hala Umudum Var - Zafer 2013

Küstüm Çiçeği - 2010

Benim Annem Bir Melek : Hakan Algül - 2008

Aşk Tutulması : Murat Şeker - 2008

Cesaretin Var mı Aşka - 2008

Münferit : Dersu Yavuz Altın - 2007

Evimin Erkeği - 2007

Sevgili Dünürüm - 2007

Annem - 2007

Hayırdır İnşallah - 2006

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu : Kartal Tibet - 2006

Mavi Kuş - 2006

Aşk Meydan Savaşı - 2002

Başımıza Gelenler - 2002

En Son Babalar Duyar - 2002

Son : Levent Kırca - 2001

Şaşı Felek Çıkmazı : çağan Irmak - 2000

Sıdıka - 1997

Değirmen : Atıf Yılmaz - 1986

Kurt ve Kuzu - 1983