Ali Kundilli 2 filminin konusu nedir?

Cem Gelinoğlu'nun yaratmış olduğu Ali Kundilli karakterinin devam filmi Ali Kundilli 2'nin senaristliğini başrol oyuncusu Cem Gelinoğlu üstleniyor. Filmi beyazperdeye taşıyan olan yapımcı ise "Recep İvedik" ve "Fetih 1453" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Faruk Aksoy.

KONUSU

Büyük bir aşkla evlenen Ali ve İlknur, aşklarının meyvesini büyük bir heyecanla beklemektedirler. İlknur sekiz aylık hamiledir ve bu süre içinde, Ali’den sonu gelmez acayip isteklerde bulunarak onu canından bezdirir. İlknur çocuğunu da gördüğü bir rüya üzerine İstanbul’da değil, Ali’nin babaannesinin yaşadığı Ayvalık, Küçükköy’de doğurmak ister. Yola koyulan ekip yepyeni maceralara atılır. Ancak çocuğun orada doğması kasaba halkı için de çok önemli bir sorunun çözümünü sağlayacaktır.

OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu

Zeynep Aktuğ

Sami Aksu

Ezgi Tombul

Hakan Bilgin

Ayşegül Atik

Emre Mutlu

Gülnihal Demir