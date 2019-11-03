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03.11.2019 - 16:15 | | DHA

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde korkutan yangın

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde korkutan yangın

Ayrıntılar birazdan...

Fındıkta ‘Drakula’ ile mücadeleye devlet desteği üreticiyi sevindirdiTrabzon’un Maçka ilçesinde bazı bahçelerde, fındık ağaçlarının dallarının kurumasına neden olan, 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği' ile mücadele kapsamında, ürün kaybı yaşayanlara rekolte üzerinden kilo başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacak olması, üreticiyi sevindirdi.
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Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde korkutan yangın

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi'nde korkutan yangın

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