17.10.2019 - 09:42 |
Ali, Nazlı'dan sürpriz bekliyor! Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı
Mucize Doktor 6. yeni bölümünden iki fragman yayınlandı. FOX TV'de ekrana gelen Mucize Doktor yeni bölümünde, Ali, Nazlı'dan sürpriz bekleyecek. Nezlı ise bu duruma şaşıracak. Peki Ali'nin, Adil hocaya itirafı ne olacak? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı...
Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 6. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.
MUCİZE DOKTOR FRAGMAN
2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.