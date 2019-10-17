Ali, Nazlı'dan sürpriz bekliyor! Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı

Perşembe akşamları yayınlanan Mucize Doktor 6. yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde koltuğunun sallandığını hisseden Tanju bütün ekibe ceza verir ve herkes acil nöbetine kalır. Bir zincirleme trafik kazası, acili kaosa boğunca her asistan kendi vakasını üstlenmek zorunda kalır. Demir köşeye sıkıştıkça sıkışır. Ferman ise hastanede çıkan dedikoduların önünü almaya çalışır. Ali, bütün bu koşturmacanın sonunda, kendisiyle ilgili yeni bir şey öğrenir.

MUCİZE DOKTOR FRAGMAN