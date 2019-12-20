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20.12.2019 - 21:00 |

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican kimdir?

MasterChef yarışmasında bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Alican Sabunsoy, bu akşam gerçekleştirilecek olan eleme gecesinde yarışmada yoluna devam mı edecek yoksa elenecek mi? Adana'lı kimliği ile ön plana çıkan Alican Sabunsoy, Yasin ile birlikte eve çıkmış ve bu durum çok konuşulmuştu. Peki Alican Sabunsoy kimdir?

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Alican kimdir?

MasterChef yarışmasında bu haftanın eleme adayları arasında yer alan Alican Sabunsoy, yarışmanın iddialı isimleri arasında yer alıyor. Uzakdoğu mutfağındaki deneyimi ve Adana'lı kimliği ile ön plana çıkan Alican Sabunsoy hakkında merak edilenleri sizler için derledik?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana'da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul'a taşındı.

Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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