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22.09.2019 - 22:51 |

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

MasterChef'in 17. bölümünde yarışmaya bir isim dahil oldu. Daha önce elemelerden geçemeyen ama jüriye etkilemeyi başaran Alican Sabunsoy, bu hafta elenen Orhan'ın yerine geldi. Yarışmacı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar ise "Alican Sabunsoy kimdir?" kimdir sorusuna cevap arıyor. İşte Alican Sabunsoy ile ilgili merak edilenler...

Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

MasterChef'te Orhan'ın elenmesinin ardından yarışmaya yeni bir isim katıldı. Yeni yarışmacı Alican Sabunsoy... Peki Alican Sabunsoy kimdir?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunoy 28 yaşında ve Adanalı... Aşçılık mesleğini icra eden Aliacan daha önce suşi restoranında çalışıyordu. Aşçılık için üniversiteyi bırakan Alican 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Yarışmacı daha önce Ekin'e elenmişti. 

Sabunsoy, instagram'da ise "alican.sabunsoy" kullanıcı adı ile yer alıyor.

 

 

Yaşlı kadın fındık bahçesinde ölü bulunduKastamonu’nun Cide ilçesinde fındık bahçesine giden yaşlı kadın, burada komşusu tarafından ölü olarak bulundu.
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