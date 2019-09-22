Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşında, nereli? Alican Sabunsoy instagram adresi ne?

MasterChef'te Orhan'ın elenmesinin ardından yarışmaya yeni bir isim katıldı. Yeni yarışmacı Alican Sabunsoy... Peki Alican Sabunsoy kimdir?

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunoy 28 yaşında ve Adanalı... Aşçılık mesleğini icra eden Aliacan daha önce suşi restoranında çalışıyordu. Aşçılık için üniversiteyi bırakan Alican 8 yıldır bu mesleği yapıyor. Yarışmacı daha önce Ekin'e elenmişti.



Sabunsoy, instagram'da ise "alican.sabunsoy" kullanıcı adı ile yer alıyor.