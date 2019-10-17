Alina Boz kimdir, kaç yaşında?

Sevgilisi Mithat Can Özer ile ilişkisinin güzel gittiğini söyleyen Alina Boz, evlilik için erken olduğunu söyledi. Güzel oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Evlilik varsa duyarsınız şu anda çok erken” dedi.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi.

Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı. 2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi.

Alina Boz Şimdilerde TRT 1’de yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisnde Azra karakterine hayat vermektedir. Alina Boz'un boyu 1.73 metre boyunda.

ALİNA BOZ DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)