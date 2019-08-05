'Alıntıladığım cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor'

CHP’li Özel’in iddialarının ardından yazılı açıklama yapan Fatmanur Altun “Devlet adamlarının toplumsal tabakalaşmadaki yerlerini, yediklerini, içtiklerini, giydiklerini çoğu zaman yalan yanlış haberlerle sorgulatmaya çalışanlar halkı düşünenler değildir” dedi. Altun yazısında “...Bağımlılık düzeni olarak adlandırılan bu yapı içinde eleştirilecek olanlar her zaman devlet görevlileri, milletvekilleri, onların maaşları vb. konular olmuş ve halkın gözünden kasıtlı olarak pek çok şey gizlenmiştir. Devlette “dolgun ücret” karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin, burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebilecekken devlet hizmetine talip olarak büyük fedakarlık gösterdikleri kasıtlı olarak halkın gözünden kaçırılmaktadır” şeklinde ifadelere yer verdi.

‘Tırnak içinde’

Altun’un bu ifadeleri bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada “Fatmanur Altun, devlet yerine özel sektörde çalışmış olsalardı daha çok kazanabileceklerinin söyledi” diye sunuldu. Altun, yazısının sonuna alıntıladığı “Vatandaşla alay etmeyin, sabrımızı da sınamayın, ikiyüzlülüğünüzü ve ihanetinizi milletimizin gözlerinin önüne sermeyin vesselam...” yazdı. Bu cümlenin kendi ifadesiymiş gibi paylaşılması üzerine Fatmanur Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yazımın sonuna tırnak içinde koyduğum, aslen bana ait olmayan, tehdit dilini ironik bir üslupla eleştirmek üzere ALINTILADIĞIM cümleler bana aitmiş gibi dünyayı dolaşıyor. Milletçe aklımız Allah’a emanet. Kendi vekillerinin laflarını bize yakıştırıp paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.