Alkol alırken üzerine 200 kiloluk tomruk düştü

Olay, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Şenbel Sokakta park halindeki tomruk yüklü TIR'ın yanında oturup alkol alan Nurettin T.'nin üzerine doğru, 200 kilogram ağırlığındaki tomruk düştü. Tomruğun, başını sıyırarak yere düştüğü öğrenilen Nurettin T.'nin ilk müdahalesi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapıldı. Müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Nurettin T.'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.