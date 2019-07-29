Alkollü grup ortalığı birbirine kattı!

Olay, dün, Artvin Şavşat Sahara Milli Park alanında meydana geldi. Bölgede ‘Pancar’ adlı bitkinin hasadı sonrası yöre halkının dinlenme amaçlı toplu halde yaylalara çıkarak hep birlikte davul ve zurna eşliğinde eğlendiği Şavşat Sahara Pancarcı Festivali'nde alkol alan iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Festival alanında bulunan jandarma ekipleri, kavgaya müdahale etmek istedi. Bu sırada alkollü bir kişi, jandarma ekiplerine tepki gösterince, ortalık bir anda karıştı. Yaşanan arbede üzerine jandarma, havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Arbede sırasında 1 jandarma yaralandı. Güçlükle önlenen olayla ilgili 3 şüpheli de gözaltına alındı.



Festival sırasında jandarma ekibiyle alkollü şahıslar arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, jandarmanın kavgayı ayırmaya çalıştığı, olayın büyümesi üzerine havaya ateş açtığı, gözaltına alınmak istenen saldırganın da ekiplere zor anlar yaşattığı görülüyor.



3 gün süren festival, yöresel sanatçıların verdiği konserle sona ererken, yöre sakinleri ise, güvenlik güçlerine yönelik bu tur davranışları kınadıklarını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi.



KAÇAK İÇKİLERE EL KONULDU



Bu arada, jandarma ekiplerinin denetimlerinde, festival alanında kaçak içki sattıkları tespit edilen 2 kişiye para cezası uygulandı, çeşitli türde, yaklaşık 10 şişe içkiye el konuldu.