Alkollü kişiden kaçan çocuk merdiven boşluğuna düştü

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte sokakta gezen Kaan K., iddiaya göre bilinmeyen nedenle kendilerini kovalayan ve alkollü olduğu düşünülen kişiden kaçmak için girdiği inşaatta binanın zemin katında merdiven boşluğuna düştü.

Diğer çocukların çevredekilere haber vermesinin ardından polis, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince bodrum katına düşen Kaan K., çıkarıldı. Kaan K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri, çocukların kendilerini kovaladığını iddia ettiği alkollü kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.