Alkollü sürücü bisikletliye çarptı! Ehliyetine 6 ay el konuldu

Kaza öğle saatlerinde, Ereğli Devrim Bulvarı’nda meydana geldi. Mehmet Y. yönetimindeki 67 TZ 299 plakalı otomobil, bisikletiyle yaya geçidinden geçen Kemal Y.’ye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Kemal Y.’yi tedavisi için özel hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı test sonucu Mehmet Y.'nin 1.53 promil alkollü olduğu belirlendi. Mehmet Y.'nin ehliyetine 6 ay el konurken, 1032 lira ceza kesildi.

Kazada yaralanan Kemal Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, gözaltına alınan Mehmet Y. karakola götürüldü.