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29.12.2019 - 05:49 | | AA

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

İstanbul Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alkollü sürücünün çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi

Yabancı uyruklu Muhammed Haşim N'nin kullandığı 34 RY 4064 plakalı otomobil, Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde Aydın Yıldız yönetimindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Haşim N'nin aracı yol kenarında park halindeki otobüse de zarar verirken, Yıldız, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra aracını durdurabildi.

Kazada Haşim N'nin aracında bulunan kadın hafif şekilde yaralandı.

Öte yandan polis ekipleri kazanın ardından yaptığı incelemede Haşim N'nin alkollü olduğunu belirlerken araçtaki içki şişelerinin yola savrulduğu görüldü.

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