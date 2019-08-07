Alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

​Kaza, saat 06.30 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar karayolu, tren garı önünde meydana geldi. Tavşanlı'dan Afyonkarahisar'a giden Yaşar Demir (47) yönetimindeki 26 FY 444 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada, arka koltukta oturan Basri Kocabıyık (54) öldü, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) ise yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü Yaşar Demir'in yapılan kontrolünde 0,86 promil alkollü olduğu tespit edildi.