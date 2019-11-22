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22.11.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

‘Alkollüyüm de beni zora sokma’

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir plazanın 20. katından atılarak öldürüldüğü suçlamasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand tutuklu yargılanıyor.

‘Alkollüyüm de beni zora sokma’

Çağatay Aksu’nun Berk Akand’a cezaevinde yolladığı mektupların içeriği belli oldu. Aksu’nun Akand’ı yönlendirmeye çalıştığı ve ifadelerinden dolayı tepki gösterdiği mektuplardan bazı satırlar şöyle:

“Aklını başına al. Hatırlıyorsan söyle, hatırlamıyorsan alkollüyüm de, beni zora sokma. Uyuma olayının arkasına saklanma artık. Sen de biliyorsun öyle bir şey yok. Sen her şeyi biliyorsun, bilmiyorum ayağına yatıyorsun. Uyumayı abartma. Dalmışım diyeceksin. Ben nereye kalktım o arada diyeceğim onu anlamadım. Orayı tam yaz bana düşünüp. Laptop başında oturdum diyeceğim. Sonra Şule yanımdan kalktı gitti. Tezatlık olmasın koltuk olayında. Ayrıca ifadende yarım saat otururuz demişsin, 2 saat değil. Buna da bir şey bul. Ben çok güçlüyüm. Ama sen ve avukat beni düşürmeyin, son dakika saçma şeyler çıkartıp.” 

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