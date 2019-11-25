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25.11.2019 - 07:24 | | DHA

Alkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandÄ±

BayrampaÅŸaÂ Hal BaÄŸlantÄ± Yolunda dengesini kaybeden motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ bariyerlere Ã§arparak yaralandÄ±.Â

Alkolü olan motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandÄ±

Kaza, Hal BaÄŸlantÄ± Yolu giriÅŸinde 05:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Fatih Y. idaresindeki 37 KB 512 plakalÄ± motosiklet, Hal BaÄŸlantÄ± Yolu'na girdiÄŸi esnada bir anda dengesini kaybederek bariyerlere Ã§arptÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ilk mÃ¼dahalesi olay yerinde yapÄ±lan yaralÄ± Fatih Y. ambulansla Ä°stanbul EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Polisin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Fatih Y.'nin 1.97 promil alkollÃ¼ olduÄŸu belirlendi. Motosiklet, Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla otoparka Ã§ekilirken polis kaza ile ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.Â 

Olay yerinden kaçÄ±p polislere ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±ndayÄ±m dediKarabükâ€™te yoldan çÄ±kan panelvan 10 metre ÅŸarampole yuvarlandÄ±
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